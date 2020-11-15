Çankaya Belediyesi’nde detaylı ilaçlama

Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, pandemiye karşı dezenfeksiyon çalışmalarına devam ederken bir yandan da sinek ve böceklere karşı ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.

Çankaya Belediyesi ilaçlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Covid-19 pandemisinin başlamasının ardından ilaçlama ekiplerini artırarak çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi, halk sağlığını korumak için tedbirler alıyor.

Aile sağlığı merkezleri ve eczane gibi kurumlar başta olmak üzere berberler, kuaför ve güzellik salonları, taksiler ve taksi durakları gibi vatandaşların sıklıkla kullandığı yerlerde dezenfeksiyon çalışmaları düzenli olarak devam ediyor. İlçe genelindeki okulları da ilaçlayarak çocukların mikroptan arındırılmış hijyenik bir ortamda eğitim almalarını sağlayan Çankaya Belediyesi, muhtarlık ve kamu kurumlarını da dezenfekte ediyor. Dezenfeksiyon çalışmalarında cildi ve gözleri tahriş etmeyen, insan sağlığına hiçbir zararı olmayan ilaçları kullanılıyor.

Toplum sağlığını tehdit edecek sivrisinek, karasinek gibi kent zararlılarının üremelerini ortadan kaldırmak için de çalışmalar yürüten Belediye ekipleri, özellikle çöp alanlarında ve ilçe sınırlarında belirlenen 24 jit alanında (bataklık, su birikintisi) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı doğaya ve çevreye en az zararlı ilaçları kullanarak çalışmalarını sürdürüyor.