ÇANKAYA BELEDİYESİ YENİ YILA SANATLA BAŞLIYOR

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Başkent’in kültür ve sanat hayatını zenginleştiren, birbirinden değerli etkinlikleri sanatseverlerle buluşturan Çankaya Belediyesi, yeni yıla sergiler, tiyatro, konser ve sempozyumlarla merhaba diyor.





Başkent’in kültür ve sanat hayatını zenginleştiren, birbirinden değerli etkinlikleri sanatseverlerle buluşturan Çankaya Belediyesi, 2023’e birbirinden güzel sergiler, tiyatro, konser ve sempozyumlarla başlıyor.



İKİ BÜYÜK SERGİ

2023’in ilk etkinleri, 6 Ocak’ta Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’ndeki iki büyük sergiyle başlıyor. İlk ayağı, “Buluşmalar” alt başlığıyla ile 2021’de gerçekleştirilen, ‘‘5 Sanatçı 5 Sergi’’sinin devamı niteliğindeki “Müdahil” sergisi, 6 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Başkentlilerle buluşacak. Farklı disiplinlerde eserler üreten beş sanatçı; Ahi Akkan, Şükrü Aslan, Nadir Baylan, Murat Fırat ve Hikmeti Tabiyeci Çağdaş Sanatlar Merkezinde birbirinden özel eserleriyle sanatseverlerle bir araya gelecek.



Yeni yılın bir diğer önemli sergisinde ise Çankaya, grafik sanatının son dönemdeki en ünlü genç yeteneklerinden biri olan Ethem Onur Bilgiç’i konuk edecek. Bilgiç’in sinema ve tiyatro posterleri, kitap kapakları ve iç çizimleri, plak kapakları, dergi kapakları ve kişisel illüstrasyonlarının yer aldığı “Retrospektif” sergisi, 6 -30 Ocak tarihleri arasında Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin ilgisine sunulacak.



NAZIM 121 YAŞINDA

Çankaya Belediyesi, Dil Derneği işbirliği ile Nazım Hikmet’in 121. yaşını sempozyum ve açık oturumla kutlamaya hazırlanıyor. “Nazım Hikmet Niçin Ölümsüz” başlıklı etkinlik konserler ve şiir dinletileri ile birlikte 14 Ocak’ta Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Nazım’ın 15 Ocak doğum gününde ise RAN adlı oyun Yılmaz Güney Sahnesi’nde saat 19.30’da izleyici ile buluşacak.



ADALET VE DEMOKRASİ HAFTASI

Çankaya Belediyesi bu yıl 30’uncusu düzenlenecek Adalet ve Demokrasi Haftası’na da ev sahipliği yapacak. Bu yılki sloganı “Uğur Mumcu Sesleniyor” olan hafta, Gazeteci Yazar Uğur Mumcu’nun öldürüldüğü 24 Ocak’ta başlayıp Hukukçu ve Siyasetçi Muammer Aksoy’un öldürüldüğü 31 Ocak tarihinde sona erecek. Hafta, 24 Ocak günü Batıkent Uğur Mumcu Park’ında yer alan anıta çelenk bırakma ile başlayacak. Batıkent’teki etkinliğin ardından anma töreni Uğur Mumcu’nun Sokağı’nda devam edecek. Mumlar ve karanfiller ile evinin önünde düzenlenecek anma töreni sonrasında Levent Üzümcü Tiyatrosu’nun sahnelediği ve Uğur Mumcu’yu anlatan “Unutma Bizi” tiyatro oyununu Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde Başkentlilerle buluşacak.