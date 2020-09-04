Çankaya Belediyesi “Sıfır Atık Yönetim Sistemi”ne geçti

Çankaya Belediyesi, hizmet birimlerinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni uygulamaya başladı. Belediye, birimlerdeki tüm çöp kovalarını kaldırarak geri dönüştürülebilir atıkları kaynağında ayrıştırıyor.

Çankaya Belediyesi, 12.09.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği’nin ardından harekete geçerek Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurdu.1994 yılında KAYK ( Katı Atıkların Yeniden Kazanımı) projesi ile geri dönüşüm ve yeniden kazanım çalışmalarını ilk başlatan ve bir kültür oluşturulmasına öncülük eden Çankaya Belediyesi, hizmet binasında Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne geçti. Tüm bürolarda çöp kovalarını kaldıran Belediye, katlara yerleştirilen geri dönüşüm kutularında biriken atıkları ayrıştırılmış olarak toplayacak. Katlardan toplanan atıklar ise belediye binasında kurulan Geçici Atık Depolama Alanında biriktirilecek.

Geri dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak belediye hizmet binalarında geri dönüşümü mümkün olan kağıt-karton, plastik, metal ve cam atıklar, atık pilleri, kutu ve kumbaralar aracılığıyla ayrı toplayarak geri dönüşüme kazandıran, Çankaya Belediyesi, personel ve ilçe sakinlerine yönelik bilinçlendirme çalışmaları başta olmak üzere birçok proje gerçekleştirdi. Çankaya Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kurduğu Sıfır Atık Bürosu ekibi ile tüm personele geri dönüştürülebilir atıkların toplanması konusunda da eğitim verdi.

“BAŞKA DÜNYA YOK”

Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için sıfır atık çalışmalarına önem verdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “İlçe genelinde olduğu gibi belediye hizmet binalarımızda da geri dönüştürülebilir tüm atıkları ayrı toplayarak hem atıkların yeniden değerlendirilmesini hem de ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve farkındalığın arttırılmasına yönelik eğitim ve bilinç kazandırma faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bu dünya, bu çevre bizim vatandaş ve birey olarak duyarlılık göstermek, sahip çıkmak zorundayız. Yaşanan doğal felaketleri hepimiz görüyoruz. Önlem almazsak yarınlara iyi bir gelecek bırakamayız. Başka dünya yok” diye konuştu.