Çankaya Belediyesi, 31 Temmuz’da başlayacak Kurban Bayramı’na hazır. Belediye Yeşilkent Mahallesi’ne (Mühye) kurduğu kurban satış ve kesim alanında tüm hazırlıklarını tamamladı.

Çankaya Belediyesi, bu yıl salgın hastalık nedeniyle ek tedbirler de aldı. Çadırlar arası mesafe 2 metre, kurban satış ve kesim alanına giriş ise tek kapıdan olacak. Maskesiz girişe izin verilmeyecek alanda vatandaşların ateş ölçümü de yapılacak. Alanda 8 metrekareye bir alıcı ve bir satıcı düşecek. Kurban Bayramında kesim için alana gelen vatandaşlar 4 kişiden fazla gelemeyecek.

Çankaya Belediyesinin, Yeşilkent Mahallesi’nde (Mühye Köyü) kurban satış ve kesim alanı bayrama hazır. Belediye, vatandaşların kurban kesimi aşamasında herhangi bir sorun yaşamaması ve vatandaşların da hayvan satıcılarının da huzurlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarını tamamladı. Belediye, salgın hastalık nedeniyle ek tedbirler alarak, alanda temizlik ve ilaçlama çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca yaşanması olası kazalara karşı alanda ambulans ve sağlık görevlilerini hazır bulunduracak.

MESAFELER ZORUNLU

Salgın hastalık tedbirleriyle bayrama hazırlanan Çankaya Belediyesi, çadırlar arası 2 metre mesafeyi koruyarak 109 çadır kurdu. Çadırlara dezenfektan, kolonya ve maske bulundurma zorunluluğu getirildi. Alıcı ile satıcı arasında pazarlık için tokalaşma yapılamayacak. Kurban kesim alanına gelecek aile 4 kişiyle sınırlandırıldı. Caraskalda kesimler 25 kasap tarafından randevu ile yapılacak. Yerde kesim yapılacak her bir kurban için 16 metrekarelik alan çizilerek, iki kesim alanı arasına 2 metre mesafe konulacak. Vatandaşlar alana girişi tek kapıdan, ateş ölçümü, maske kontrolü yapılarak ve dezenfektan kullandırılarak alınacak.

BAYRAMDA ALANDAN KURBAN ÇIKIŞINA İZİN YOK

Kurban satın alan ve farklı yerde kesim yapacak vatandaşlar ise kurbanlıklarını arife akşamına kadar almış olacaklar. Covid-19 tedbirleri kapsamında bayram boyunca alandan hayvan çıkışına izin verilmeyecek. Alanda sadece randevu alan vatandaşların kurban kesimine izin verilecek.

Çankaya Belediyesi alana alınan kurbanlıkların kesime uygun olup olmadığı konusunda denetimlerine de devam ediyor. Alana belgesiz, küpesiz, iki yaşını doldurmamış ve gebe hayvanların girişine izin verilmiyor. Çankaya Belediyesi veteriner hekimleri ile Ankara İl Tarım Müdürlüğü’ne bağlı Çankaya İlçe Müdürlüğü veteriner hekimleri alandaki kontrollerini gerçekleştiriyor.

25 KASAP CARASKALDA HİZMET VERECEK

Bayramda alanın güvenliği ve trafik sıkışıklığını önlemeye yönelik tedbirler alacak olan Çankaya Zabıtası, kurban kesimi için kasapların başvurusunu da aldı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kesiminin ayrı yerlerde yapılacağı alanda 25 kasap, belediye tarafından kurulan havalı caraskalda hizmet verecek. Kurban kesecek vatandaşların randevu ve sırasını da Zabıta personeli verecek.

ALANDA DÜZENLİ TEMİZLİK VE İLAÇLAMA

Alanda hayvan gübreleri ve seyyar tuvaletler ise her gün düzenli aralıklarla temizleniyor. Kurbanlıkların alana alınmasından itibaren başlayan ilaçlama da Kurban Bayramı sonrasına kadar her gün devam edecek. Çankaya Belediyesi bu yıl da 6 kişilik yakalama timi kurdu. Veteriner İşleri Müdürlüğünce sağlanan yakalama timi, bayram öncesi ve bayram boyunca görev yapacak, ilçenin farklı yerlerinden gelen talepleri karşılayacak.

VATANDAŞLARA HER KOLAYLIK SAĞLANIYOR

Kurban kesim alanını, satıcı ve alıcıların ihtiyaçlarına göre düzenleyen Çankaya Belediyesi, satıcılar için duş kabinleri kurdu. Alanda temiz su sağlayan belediye, kurban satış ve kesim alanında her yıl olduğu gibi otopark da hazırladı. Kurban satın alma ve kesim hakkında bilgilendirme broşürlerinin dağıtılacağı alanda Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca ibadetlerini yerine getirmeye gelecek vatandaşlara çay ikramında bulunacak. Kurban kesimi sonrası vatandaşlara kurban eti için de poşet dağıtılacak.

Vatandaşlar Kurban Bayramı boyunca, talep ve şikayetleri için Çankaya Belediyesi Çözüm Merkezi’ni 444 06 01 numaralı telefondan arayabilecek.