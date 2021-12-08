Çankaya Belediyesi, Ceyhun Atuf Kansu büstünün açılışını gerçekleştirdi

Çankaya Belediyesi, şair, yazar ve çocuk hekimi Ceyhun Atuf Kansu’yu 102. doğum gününde adını taşıyan parka heykeltraş Metin Yurdanur’un yaptığı büstünü yerleştirerek andı.

Şair ve yazar Ceyhan Atuf Kansu’nun 102. doğum günü nedeniyle Çankaya Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’nde bulunan Ceyhun Atuf Kansu Parkı’nda tören düzenlendi. Büstün açılışında konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen; “Ceyhun Atuf Kansu çocuk hekimi olmasının yanı sıra bir cumhuriyet aydınıydı. Kurtuluş mücadelesini en güzel anlatan ve Mustafa Kemal Atatürk’e yoldaşlık etmiş aydınlarımızdandı” dedi. Oğlu Işık Kansu’nun babasının doğumunun 102. yılında bir babaya verilebilecek en güzel doğum günü hediyesini yaptırdığını belirten Taşdelen; “Bu anlamlı hediyeyi bizimle paylaştığı için Işık abiye ve Bahar ablaya çok teşekkür ediyorum. Biz de Çankaya Belediyesi olarak buna ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Ceyhun Atuf Kansu’nun adı Çankaya’da yaşıyor ve yaşamaya devam edecek” dedi.

Taşdelen, sözlerine şöyle devam etti: “Ceyhun Atuf Kansu, cumhuriyet aydınlanmamızı en güzel anlatan isimlerdendir. Kansu’nun ismini diğer devrimciler, Atatürkçüler ve şehitlerimizin isimleri gibi Çankaya’da yaşatmak bizim için büyük bir onur. Biz Ceyhun Atuf Kansu’lardan, Ahmet Taner Kışlalı’lardan, Muammer Aksoy’lardan cumhuriyet nedir, bizi yaşatan değerler nedir onu öğrendik. O yüzden adlarını hep yaşatacağız.”

“BARIŞ İÇİN YAZDI”

Kansu’nun kızı Bahar Gökler de “Ceyhun Atuf Kansu kalemini bütün dünya insanlarına ve ülkelerine açtı. Barış ortamında yaşanması için kalemini sanki oralarda yaşamış gibi yazmıştır. Babam yurt sevgisini sadece yazarak değil, bir çocuk hekimi olarak kullanmıştır. Vefanın ve değerbilirliğin kaybolduğu bir çağda böyle bir heykeli kazandırdıkları için Çankaya Belediyesi’ne ve heykeli yapan Metin Yurdanur’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Heykeltraş Metin Yurdanur da, büstün açılışından duyduğu mutluluğu vurguladı. Konuşmaların ardından büst, Kansu ailesi, Taşdelen ve Yurdanur tarafından açıldı.

Törene, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Cumhuriyet yazarı Işık Kansu, Ceyhun Atuf Kansu’nun kızı Prof. Dr. Bahar Gökler, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi Başkanı Fürüzan Bilir, Prof. Dr. Mustafa Altıntaş, Prof. Dr. Hikmet Özdemir, ressam Celal Binzet, Prof. Dr. Sedat Sever, Prof. Dr. Nilgün Pazarcı, Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Eski Başkanı Ahmet Göksan, Kansu’nun ailesi ve sevenleri katıldı.