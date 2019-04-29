23.2 C
Ankara
29 Nisan 2019
Ana Sayfa Yerel Haberler Çankaya Belediyesi bu yıl da iftar çadırları kuracak
iftar çadırları
iftar çadırları
Yerel Haberler

Çankaya Belediyesi bu yıl da iftar çadırları kuracak

Editör Editör

-

7
0

Çankaya Belediyesi, 2014 yılından bu yana sürdürdüğü iftar çadırları uygulamasını bu yıl da devam ettirecek. Çankaya çeşitli bölgelerde kurduğu iftar çadırları ile 785 bin vatandaşla sofrasını paylaşan Çankaya Belediyesi, bu Ramazan’da da 135 bin vatandaşı kardeşlik sofralarında ağırlayacak.

Alper Taşdelen: “Belediye halkının yanındaysa gerçek anlamda belediyedir. Bu Ramazan’da paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberliği hep birlikte yaşayacağız. İnancı kökeni, siyasi görüşü ne olursa olsun tüm halkımıza eşit hizmet vermeye özen gösteriyoruz”

Çankaya Belediyesinin 2014 yılından bu yana kurduğu iftar çadırları bugüne kadar 785 bin vatandaşı konuk etti. Bu yıl da 135 bin vatandaşla sofralarını paylaşmayı hedefleyen Çankaya Belediyesi Cebeci, Türközü, ve Öveçler’de iftar çadırı kuracak.  

ÜLKEDE DİRLİK VE BİRLİK TEMENNİSİ

2014 yılından bu yana kurdukları iftar çadırlarının dolup taşmasından mutlu olduklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyledi. Hizmette hiçbir ayırım yapmadıklarını, inancı, kökeni, siyasi görüşü ne olursa olsun halka eşitlik anlayışıyla dokunduklarını belirten Alper Taşdelen, “Acıda sevinçte bir arada olmak, birlik olmak her şeyden önce insani görevimizdir. Belediye halkının yanındaysa gerçek anlamda belediyedir. Bu Ramazan’da da paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberliği hep birlikte yaşayacağız. Dileğim ülkemizde dirliğin, birliğin, paylaşmanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın bozulmadan tam tersi artarak sürmesi ve huzur içinde yaşamaktır. 1 milyon Çankayalının tümünü kucaklıyor, bereketli sofralarımızın daha da büyümesini temenni ederek Ramazan’ın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. 

İFTAR ÇADIRI KURULAN YERLER

Cebeci Bölgesi: İnönü Stadyumu yanı Cebeci Pazaryeri

Türközü Bölgesi: Metin Oktay Mah. Yunus Emre Camii Yanı

Öveçler: Lizbon Caddesi ile 1296. Sokak Kesişimi

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikMesleki Kütüphane’de Üniversite Eğitimine İlk Adım
Sonraki İçerikUcuz Üretimle Ucuz Tüketim
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Bu Haberler Kaçmaz!

Tıp literatürüne giren Tuğcu Tekniği yabancı doktorlara anlatıldı

Tuğcu Tekniği yabancı doktorlara anlatıldı

Editör -
PROF. Dr. Volkan Tuğcu tarafından dünya literatürüne kabul ettirilen Tuğcu Bakırköy Tekniği, Memorial Bahçelievler Hastanesi’nde gerçekleştirilen program ile yabancı hekimlere anlatıldı.
Obezite yetişkinlerde 10 yılda yüzde 10 arttı

Obezite yetişkinlerde 10 yılda yüzde 10 arttı

TAZMİNAT MİKTARLARI

“Sağlıkçıya şiddete daha büyük cezalar verilmeli”

Psikiyatri Uzmanı Onur Okan Demirci insanın hakaret etme eyleminin altında yatan sebepleri anlattı.

‘Hakaret etme’nin altında yatan sebepler

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

Ucuz Üretimle Ucuz Tüketim

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Kılıç, "Ekonomiyi halının altına süpürerek, erteleyerek, öteleyerek hiç bir yere varamayız. Bir an önce ne yapmamız gerektiği konusunda herkesin bir sorumluluk alması gerek.
Dikmen Sokullu Çankaya Evi Koro Şefi Cengiz Dalaslan: Herkes türkü söylesin diyorum.

Küflenmiş Türküler Gün Yüzüne Çıktı

Özel Röportaj Emre Yılmaz -
Dikmen Sokullu Çankaya Evi Koro Şefi Cengiz Dalaslan: Herkes türkü söylesin diyorum.
Ak Parti, CHP ve MHP liderlerine seslenen Sümer, "Lütfen, yüzlerimiz gülsün, gözlerimiz birbirimize parlayarak baksın.

Siyasetçi Sevgi İnsanı Olmalıdır

Özel Röportaj Mehmet Akgün -
Ak Parti, CHP ve MHP liderlerine seslenen Sümer, "Lütfen, yüzlerimiz gülsün, gözlerimiz birbirimize parlayarak baksın.

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71