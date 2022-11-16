ÇANKAYA BELEDİYESİ AİLELERE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI BAŞLATIYOR

Çankaya Belediyesi ‘Sağlıklı bir toplumun ilk adımı ailede verilen eğitimle başlar’ düşüncesiyle Çankaya Evlerinde ‘Aile Eğitim Programı’ başlatıyor. 8 hafta sürecek ve “Ergenlik ve aile bağları” temelinde işlenecek programa 28 Kasım’a kadar tüm Çankayalılar kayıt yaptırabilir.
Çankaya Belediyesi toplumun temelini oluşturan ailelerimizin yaşam kalitesini ve niteliklerini arttırmak, farkındalık oluşturmak amacıyla “Aile Eğitim Programı” başlatıyor. Aile içi iletişimin işlevsel hale getirilerek yaşam kalitelerinin artmasına, sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunması amaçlan program 8 hafta sürecek. “Ergenlik ve aile bağları” temelinde işlenecek programa 28 Kasım’a kadar tüm Çankayalılar, Çankaya Evlerinden kayıt yaptırabilecek.
UZMAN EĞİTMENLER
Aile Eğitim Programı kapsamında ilk olarak 7-19 yaş ergenlik dönemi ele alınacak. Programda, geleceğe yönelik kaygılar ve benzer kaygıları taşıyan ailelerin bir araya getirilmesi amaçlanıyor. Alanlarında uzman eğitimciler tarafından verilecek dersler ve keyifli etkinliklerle aile içi farkındalığın arttırılması, aile içi iletişimi, çocukları daha iyi anlayarak çocukların geleceği için de ebeveynlerin daha anlaşılır olmasını sağlama hedefleniyor. Eğitimler, 10.00-13.00 saatleri arasında Pazartesi 100. Yıl Çankaya Evi, Çarşamba Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evi, Cuma Bayraktar Çankaya Evi’nde yapılacak. Başvurular ise aşağıdaki 9 Çankaya Evinden yapılabilecek.
KAYIT İÇİN
28 Kasım’da başlayacak programa kayıt için başvuru adresleri şöyle:
Bademlidere Çankaya Evi
Şemsettin Günaltay Caddesi No:35 Park içi Bademlidere
Telefon: 0 312 437 29 69
Birlik Çankaya Evi
Birlik Mahallesi 451.Cadde İnönü Parkı İçi
Telefon: 0 312 495 40 45
Esat Çankaya Evi
Muhsin Ertuğrul Mahallesi Bülbülderesi Caddesi No:131 Esat
Telefon: 0 312 446 75 76
Sokullu Çankaya Evi
Harbiye Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi İlke Sokak No: 107
Telefon: 0 312 480 02 05
Bayraktar Çankaya Evi
Bayraktar Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi No:19 Gaziosmanpaşa
Telefon: 0 312 448 27 58
Cebeci Çankaya Evi
Kutlugün Sokak No:14 Cebeci
Telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 1866
Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evi
Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi 1361. Cadde No:2
Telefon: 0 312 514 14 30
Yıldız Çankaya Evi
Sancak Mahallesi Tiflis Caddesi No: 38 Yıldız
Telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 4826
Yüzüncüyıl Çankaya Evi
1534. Cadde No:3/1 Yüzüncüyıl
Telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 1849