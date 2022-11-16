ÇANKAYA BELEDİYESİ AİLELERE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI BAŞLATIYOR

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Çankaya Belediyesi ‘Sağlıklı bir toplumun ilk adımı ailede verilen eğitimle başlar’ düşüncesiyle Çankaya Evlerinde ‘Aile Eğitim Programı’ başlatıyor. 8 hafta sürecek ve “Ergenlik ve aile bağları” temelinde işlenecek programa 28 Kasım’a kadar tüm Çankayalılar kayıt yaptırabilir.





Çankaya Belediyesi toplumun temelini oluşturan ailelerimizin yaşam kalitesini ve niteliklerini arttırmak, farkındalık oluşturmak amacıyla “Aile Eğitim Programı” başlatıyor. Aile içi iletişimin işlevsel hale getirilerek yaşam kalitelerinin artmasına, sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunması amaçlan program 8 hafta sürecek. “Ergenlik ve aile bağları” temelinde işlenecek programa 28 Kasım’a kadar tüm Çankayalılar, Çankaya Evlerinden kayıt yaptırabilecek.



UZMAN EĞİTMENLER

Aile Eğitim Programı kapsamında ilk olarak 7-19 yaş ergenlik dönemi ele alınacak. Programda, geleceğe yönelik kaygılar ve benzer kaygıları taşıyan ailelerin bir araya getirilmesi amaçlanıyor. Alanlarında uzman eğitimciler tarafından verilecek dersler ve keyifli etkinliklerle aile içi farkındalığın arttırılması, aile içi iletişimi, çocukları daha iyi anlayarak çocukların geleceği için de ebeveynlerin daha anlaşılır olmasını sağlama hedefleniyor. Eğitimler, 10.00-13.00 saatleri arasında Pazartesi 100. Yıl Çankaya Evi, Çarşamba Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evi, Cuma Bayraktar Çankaya Evi’nde yapılacak. Başvurular ise aşağıdaki 9 Çankaya Evinden yapılabilecek.



KAYIT İÇİN

28 Kasım’da başlayacak programa kayıt için başvuru adresleri şöyle:



Bademlidere Çankaya Evi

Şemsettin Günaltay Caddesi No:35 Park içi Bademlidere

Telefon: 0 312 437 29 69



Birlik Çankaya Evi

Birlik Mahallesi 451.Cadde İnönü Parkı İçi

Telefon: 0 312 495 40 45



Esat Çankaya Evi

Muhsin Ertuğrul Mahallesi Bülbülderesi Caddesi No:131 Esat

Telefon: 0 312 446 75 76



Sokullu Çankaya Evi

Harbiye Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi İlke Sokak No: 107

Telefon: 0 312 480 02 05



Bayraktar Çankaya Evi

Bayraktar Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi No:19 Gaziosmanpaşa

Telefon: 0 312 448 27 58



Cebeci Çankaya Evi

Kutlugün Sokak No:14 Cebeci

Telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 1866



Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evi

Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi 1361. Cadde No:2

Telefon: 0 312 514 14 30



Yıldız Çankaya Evi

Sancak Mahallesi Tiflis Caddesi No: 38 Yıldız

Telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 4826



Yüzüncüyıl Çankaya Evi

1534. Cadde No:3/1 Yüzüncüyıl

Telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 1849