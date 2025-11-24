ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE 1- Belediyemiz yetki ve sorumluluğunda bulunan aşağıda adresleri, metrekareleri, aylık ve yıllık muhammen bedelleri, kira süreleri ve geçici teminatları belirtilen yerlerin kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

S.NO KİRAYA VERİLECEK YER M² NİTELİĞİ AYLIK MUHAMMEN

BEDEL YILLIK MUHAMMEN BEDEL KİRA SÜRESİ %3 GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ VE

SAATİ

1 26094 ADA 7 PARSEL, İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ HASAN CELAL GÜZEL CADDESİ NO: 37/ (1-2-3-4-7-8-9-10-11) DÜKKANLAR) 404 M² DÜKKAN KOMPLEKSİ 150.000,00-

(Yüzellibin)TL+20KDV 1.800.000,00-(Birmilyonsekizyüzbin)TL+20KDV 3 (Üç) Yıl 54.000,00-

(Ellidörtbin)-TL 02.12.2025 14.30

MADDE 2- Şartname ve ekleri, Çankaya Belediye Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No:11 06420 Kızılay/ANKARA adresinde A-1 Blok 6. katta bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhalelere katılmak isteyenler 4.000,00-TL karşılığında ihale dosyası almak zorundadır.

MADDE 3- İhaleler, Çankaya Belediye Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok Kat :9 Kızılay/ANKARA adresinde bulunan Encümen Salonu'nda İhale Komisyonu huzurunda yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

MADDE 4- Kiraya verilecek yerlerin, yukarıda belirtilen geçici teminat tutarları nakit olarak Belediye veznesine yatırılır ya da 5.maddenin 5.9 fıkrasında belirtildiği şekilde banka teminat mektubu, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler olarak temin edilir.

MADDE 5- İhaleye iştirak edenlerden istenilen belgeler:

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir.

5.1- İç zarf (İçerisinde sadece teklif mektubu olacaktır.)

5.2- Kanuni İkametgâh Belgesi.

5.3- Tüzel kişiliğin 2025 yılı içinde alınmış noter tasdikli imza sirküleri.

5.4- Gerçek kişi olması halinde; 2025 yılı içinde alınmış noter tasdikli imza sirküleri.

5.5- Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her biri 5.3 ve 5.4 maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri sunacaklardır.

5.6- Tüzel kişiliğin, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Esnaf, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicil kaydı olduğunu gösterir 2025 yılı için de geçerli belgenin aslı.

5.7- İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

5.8- İhale konusu dosyanın İdareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslı.

5.9- Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi, limit içi Banka teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

5.10-Gerçek veya Tüzel kişilerin ihale ilan yayın tarihinden itibaren son 3 yıl içerisinde herhangi bir yılda cirosunun 500.000.000,00-(beşyüzmilyon)–TL bedelden aşağı olmaması, hakkında iflas kararı ve konkordato ilan edilmemiş olması.

5.11- 2 (iki) aylık muhammen kira bedeli ile + %20 KDV toplamı 360.000,00-TL-(üçyüzaltmışbin) kadar tutarın "Güvence Bedeli " olarak Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya güvence olarak aynı tutarda kesin ve süresiz limit içi banka teminat mektubu.(Banka teyit yazısı ile birlikte)

5.12- İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden alınacak "Yer Görme Belgesi" ile sözleşme ve şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair "Taahhüt Belgesi".

5.13- İhaleye katılacak olan isteklilerin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden ilk ilan tarihinden sonra alacakları Belediyemize vadesi gelmiş borcu bulunmadığına dair yazı.

MADDE 6- İhaleye katılacak isteklilerin şartnamede belirtilen ve örneği sunulan teklif mektubunu (5.1) deki iç zarfa koyarak ve dış zarfa şartname ve ilanda istenilen tüm evraklarla birlikte konulmuş halde en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Ziya Gökalp Caddesi No:11 06420 Kızılay/ANKARA adresinde B-1 Blok 9. katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Bürosu'na vermeleri gerekmektedir. (İç ve dış zarf üzerine; isteklinin adı, soyadı/firma adı, açık adresi ile işin adı, ihale tarihi ve saati yazılarak kapatılıp imzalanacaktır.)

MADDE 7- İhaleye katılacak isteklilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

MADDE 8- İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar Çankaya Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9. kat 06420 Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Posta kanalı ile yapılan tekliflerde; teklif edilen değer, ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

MADDE 9- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 40. maddesinin ek fıkrası gereği; kapalı teklif usûlü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

MADDE 10- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Tel.: (0312) 458 89 00 / (2201-2250) Fax: (0312) 458 90 76 Web: www.cankaya-bel.tr e-posta: [email protected]