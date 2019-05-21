Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen İmar Sözünün Arkasında

Seçim öncesi Mansur Yavaş ile birlikte Mühye köyünde vatandaşlara buluşan Alper Taşdelen bölgenin 25 yıldır adeta bir kangrene dönüşen imar problemlerinin çözüleceğinin sözünü vermişti.

Taşdelen sözünün arkasında durdu ve muhtarlara imar sorunun çözüleceğini ‘içiniz rahat olsun’ sözleriyle ifade etti.

Şehir merkezinde ama şehir olmaktan bir o kadar uzak olan 8 mahalle 25 yıldır imar problemleriyle uğraşıyor. İmar sorunları çözülemeyen mahallelere hizmet gitmiyor. Altyapı hizmetlerinin imar sıkıntıları nedeniyle ulaşamadığı bu mahalleler artık rahat bir yaşam sürmek istiyor.

Seçim öncesi Mansur Yavaş ile birlikte Mühye köyünde vatandaşlara buluşan Alper Taşdelen bölgenin 25 yıldır adeta bir kangrene dönüşen bu imar problemlerinin çözüleceğinin sözünü vermişti.

Taşdelen Mühye’de yaptığı konuşmasında: “Mansur Yavaş 1 Nisan’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Nisan meclisinde komisyonları oluşturuyoruz, Mayıs ayında da Boztepe’nin 5 bini Büyükşehir Belediyesi’nden geçecek, bunun sözünü verdik.

Bu örnekleri şunun için anlatıyorum: Bizim bu adamlardan şöyle bir farkımız var. Biz rant için çalışmıyoruz, biz halkımız için çalışıyoruz. Halkın olan her şeyi halka vermek için çalışıyoruz. Bunun başında da imar hakkı var.

Yeşilkent(Mühye), Aşağı İmrahor, Karataş ve tüm bu bölge için diğer bölgelerimizde nasıl uğraştıysam buralar içinde aynı şekilde uğraştım. Ancak büyükşehir belediyesi kabul etmedi. Köşke 10 dakika bir mahalle düşün doğalgazı yok, hiç bir altyapısı yok, imarı yok, yol yapamıyorum, park yapamıyorum hiç bir şey yapamıyorum bu müstehak mıdır? Burada bizim yurttaşımız yaşamıyor mu? Büyükşehir belediyesine bu sorunu çözelim diyorum ancak 5 yıldır ne yaptık, ne ettiysek bir türlü çözemedik. Bir tek nedeni var oda burada çok ciddi bir rantın olmasıdır.

Şimdi artık güneş doğuyor. Bizim gibi halkı için çalışan, kamu yararı için çalışan bir büyükşehir belediye başkanımızın olmasına sayılı günler kaldı. 1 Nisan’da Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olacak, git gide farkı da açıyor. Hasretini, özlemini çektiğimiz her şeyi Mansur başkanımızla oturup hak, hukuk, adalet çerçevesinde kamu yararını gözeten bir şekilde imar planını hep birlikte yapacağız. Büyükşehirde Mansur başkan, Çankaya’da biz olmak suretiyle imarımızı da yapacağız, altyapıyı da hep beraber getireceğiz. Bize olan güveninizi asla boşa çıkartmayacağız” sözleriyle bölge halkının sorunlarının seçim sonrası çözüleceğini ifade etmişti.

Seçim bitti Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni CHP’nin adayı Mansur Yavaş, Çankaya İlçesi’ni ise Alper Taşdelen kazandı. Seçim sonrası Yavaş’ı ziyaret eden bölgenin muhtarları Yavaş’ın imar sorunları için çalışmaları başlatmasıyla belediyeden oldukça memnun ayrılmışlardı. Muhtarlar bu kez Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i ziyaret etti ve verilen imar sözünü hatırlattı.

‘İMAR ÇALIŞMALARIMIZ YAPILSIN’

Bölge muhtarları adına konuşan Aşağı İmrahor Mahallesi Muhtarı Mustafa Aytek, “Mansur Yavaş ile 2 kere görüştük sağ olsun bizi sevgiyle karşıladı. Derdimizi dinledi, sıkıntılarımıza sizinle birlikte çare olacağını söyledi. Yakup Abdal, Aşağı İmrahor, Orta İmrahor, Mühye, Karataş mahallelerimizde köy içi imar için görüştük. Ankara’nın merkezine en yakın köyü olduğumuzu seçim döneminde de sizinle paylaşmıştık. Şehir merkezine en yakın yerdeyiz ama aynı zamanda en geri kalan yerleriz. Dağ köyleri şehir oldu, ancak şehir merkezinde ki yerimizin hala köy mü, mahalle mi olduğunu anlayamıyoruz.

Artık bir slogan ezberledik. Bizim ebelerimiz, dedelerimiz, annelerimiz, babalarımız bizde artık dede olduk. Şehrin merkezindeyiz ancak bir türlü rahatlık yaşayamayacağız. Hala odun ve kömürle uğraşıyoruz. Köyümü de terk etmek istemiyorum. Artık köy içi oturumlarımızın imar çalışmaları yapılsın.

Bize verilen sözleri, sözlü bir biçimde ifade etmiyoruz. Kanıtlarımız var. Sizin verdiğiniz sözlerin, Mansur Bey’in verdiği sözlerin, Ak Parti grup başkanlarının verdiği sözlerin, meclis üyelerinin sözlerinin hepsinin kanıtı var.

Seçimlerde çalışırken hep şunu dile getirdim: Yıllarca oyumu MHP’ye verdim. Ancak bu saatten sonra CHP’ye üye olacağım. Çünkü diğer partiler seçim için geldiklerinde sanki büyükşehri CHP yönetiyormuş gibi konuşuyorlardı. Biz Çankaya Belediyesi’yle iç içeyiz. Çankaya Belediyesi’ne bizim projelerimiz neden gerçekleşmiyor dediğimizde , projelerimizin büyükşehir tarafından onaylanmadığını gösteriyor” dedi.

BİZDEN YANA İÇİNİZ RAHAT OLSUN

Muhtarların taleplerini iletmesinden sonra konuşmasına başlayan Alper Taşdelen, ” Biz imarların hepsini yapacağız” dedi. Sözlerine devam eden Taşdelen, “Hak, hukuk, adalet çerçevesinde, vatandaşın kazanacağı şekilde hazırlayacağız. Hazırladıktan sonra Büyükşehire göndereceğiz. Zaten Mansur Bey ile de görüştük. Ancak o bölgenin Ak Parti çoğunluğu var.

Buraların yapılmasını sizden çok ben istiyorum. Bu bölgelerimiz böyle kalmaya devam ettiği için ben hizmet götüremiyorum. Mevcut durumlar çok büyük sorunlara yol açıyor, kangrene dönüşüyor. Vatandaş mağdur oluyor. Onun için hep konuştuğumuz gibi buraların çözülmesi gerekli. Ben ve Mansur Bey bu konuda kararlıyız. Ben bütün çalışmaları yapacağım, büyükşehir de üzerine düşeni yapacak ve buraları sorunlarını hızlı bir biçimde çözmeye çalışacağız.

Boztepe de yaptığımız gibi, Zafertepe de yaptığımız gibi rantçılar, yancılar değil, halkın kazanacağı, malınızın, mülkünüzün ona buna gitmeyeceği tam tersine hak, hukuk, adaletle sizde kalacağı, halkın kazanacağı bir yapıda bu sorunları çözeceğiz. Nasıl Boztepe ve Zafertepe’yi çözdüysek aynı şekilde hepsini yapacağız. Bu konuda içiniz rahat olsun” ifadelerinde bulundu.

‘İYİ NİYET ÖNEMLİ’

İmar çalışmalarını yapabilmeleri için Ak Parti ve MHP’nin de onaylaması gerektiğini ifade eden Taşdelen, “Burada mesele şu: Ak Parti ve MHP grubunun da bu vatandaşın işi gözüyle bakması, engel çıkarmaması gerekiyor. Engel sadece belediye meclisinde çıkmıyor. Örneğin, biz imar planını yaparız Tarım Bakanlığı’ndan bir şeyler uydurup sürecin önünü kestirirler. Mesela Boztepe’nin önü bir Tarım Bakanlığı yazısından dolayı bir buçuk yıl kesildi. Yani burada iyi niyet önemli. Nasıl seçimden önce gelip söylediysek benim ve Mansur Bey’in yapacağı işler konusunda içiniz rahat olsun.

Büyükşehirden projeler geri döndüğünde gel beraber bu projeyi hak, hukuk çerçevesinde gerçekleştirelim deseler sorunlar çözülecekti. Ancak hep ranta dayalı yürüdükleri için, hep rant soktukları için sorunları bir türlü çözemedik. Projelerin hepsini dışarıda ki ofisler yaptı. Bundan önceki kesintiler kimlerin cebine gitti? Biz öyle yapmadığımız için adamların işine gelmiyor.

Şunu unutmamalıyız: İmar planlarını en güzel sosyal demokratlar yapar. Vatandaşın haklarını gözetirler. Çünkü bizde rant yok. Biz zenginleşme peşinde değiliz. Biz halkın hakkı, hukuku neyse onu almasının peşindeyiz” dedi.

Taşdelen’e ziyarete katılan muhtarlar Aşağı İmrahor Muhtarı Mustafa Aytek, Yeşilkent(Mühye) Mahalle Muhtarı Murat Kabasakal, Boztepe Muhtarı Ali Yıldırım, Karataş Mahalle Muhtarı Ömer Oflaz, Yakup Abdal Mahalle Muhtarı Yılmaz Yıldırım, Orta İmrahor Mahalle Muhtarı Osman Gençoğulları, Yukarı İmrahor Mahalle Muhtarı Yakup Pekcan ve İlkbahar Mahalle Muhtarı Ali Tatlı oldu.