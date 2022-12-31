Çankaya Balgat’ta 2+1 daire icradan satılıktır (1/2 hisseli satış)

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Çankaya İlçe, BALGAT Mahalle, 7229 Ada, 36 Parsel, Zemin Kat 4 No.lu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya ait 1/2 hissesinin satışı yapılacak olmakla Taşınmaz doğu olmak üzere tek cephelidir. Taşınmaz projesine göre; 57 m² net, 70 m² brüt + 3 m² kömürlük kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz yerinde ise; 61 m² net, 70 m² brüt + 3 m² kömürlük kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz Zemin katta; 2 oda, salon, mutfak, wc ve antre, 1 balkon alanlarından oluşmaktadır.
Adresi : Balgat Mahallesi, 1412.Cadde, No: 22/4 Çankaya / ANKARA
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Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2023 – 14:10
Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2023 – 14:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2023 – 14:10
Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2023 – 14:10
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