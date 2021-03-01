Çankaya baharı sanatla karşılıyor

Kültür ve sanatın başkenti Çankaya, Mart ayını 6 sergi, fuar ve öykü günleriyle karşılıyor. Pandemi koşullarını en üst dikkatle uygulayan Çankaya’nın kültür merkezleri bahar aylarını sanatla karşılıyor.





Çankaya Belediyesi kültür sanat etkinlikleriyle Ankara’nın merkezi olmaya devam ediyor. Sanata ve sanatçıya desteğini artırarak sürdüren Çankaya Belediyesi’nin kültür-sanat mekanlarında, Mart ayı “Sanatla Buluşma Zamanı”na dönüşüyor. Pandemi koşullarını en üst dikkatle uygulayan Çankaya’nın kültür merkezlerinde bu ay birbirinden değerli 6 sergi, çağdaş sanat fuarı ve öykü günleri Başkentli sanatseverlerle buluşacak.



MART AYI ÖYKÜYLE BAŞLIYOR

Çankaya Belediyesi’ni desteğiyle 18. Uluslararası Ankara Öykü Günleri 1-15 Mart 2021 tarihleri arasında düzenlenecek paneller, söyleşiler ve etkinliklerle çevrimiçi gerçekleşecek. Tahsin Yücel anısına düzenlenen 18. Uluslararası Ankara Öykü Günleri’nde söyleşilerin yanı sıra dinleti ve belgesel gösterimleri de yapılacak. Öykü Günleri’nin 8 Mart’taki etkinliğinde ise “Öykülerde Kadın İşçiler” başlıklı bir söyleşi de var. Erkan Yıldız’ın yönlendiriciliğinde gerçekleşecek söyleşide Aysun Kara, M. Özgür Mutlu ve Ayten Kaya konuşacaklar.

Öykü Günleri’nin uluslararası niteliğine uygun olarak, bu yıl Galli yazar Carys Davies ile bir söyleşi yapılacak. Davies’in, Frank O’Connor Öykü Ödülü’nü kazanan “Kuytu” adlı kitabı Yüz Kitap tarafından yayımlanmıştı. Pelin Buzluk, Davies ile “Kuytu” üzerine konuşacak. Söyleşi, 12 Mart 2021 Cuma akşamı saat 20.00’de başlayacak ve çeviri hizmeti sunulacak. Tüm etkinlikler Ankara Öykü Günleri YouTube sayfasından canlı olarak yayınlanacak.



ALİCE HARİKALAR DİYARINDA

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, bahar ayının ilk sergisinde ünlü sanatçı Santiago García Galván’ı konuk edecek. Galván’ın Lewis Carroll’un dünyaca ünlü eseri “Alice Harikalar Diyarında” eserinden esinlenerek hazırladığı fotoğraf sergisi, 4 Mart’ta Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Sanatseverler Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ayrıca 5-15 Mart tarihleri arasında Ankara Tabipler Birliği’nin ‘Hekimler Sergisi’ni, 22 Mart – 18 Nisan arasında İbrahim Demirel’in objektifinden “Şiirin Yüzleri Ankara” fotoğraf sergisini, 10-23 Mart arasında Cüneyt Er’in “Kilden Portreler” sergisini ve 25-30 Mart tarihleri arasında Yutmi ile Başak Çetin’in hazırladığı “Dokunuş” başlıklı fotoğraf sergisini takip edebilecekler.

ÇAĞDAŞ SANATLAR FUARI

Çankaya Belediyesi’nin sponsorluğunda bu yıl 7’ncisi düzenlenecek Art Ankara Çağdaş Sanatlar Fuarı 29 Mart’ta Başkentlilerle buluşacak. Pandemi koşulları ve kısıtlamalar göre ziyaret günleri ve saatleri belirlenecek fuar 2 Nisan’a kadar ATO Kongre ve Sergi Sarayı’nda sanatseverleri ağırlayacak.

DOĞA MANZARALARI ZÜLFÜ LİVANELİ’DE

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi de Mart ayında sanatçı İmren İyen Aslan’ı konuk edecek. Aslan’ın manzara soyutlamalarından oluşan resim sergisi 5 – 29 Mart tarihleri arasında Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde Başkentlilerle buluşacak.