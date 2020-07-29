Çankaya Belediyesi ilçenin birçok noktasında sürdürdüğü tam kaplama, onarım ve yamadan oluşan asfalt çalışmalarında hız kesmiyor.

Çankaya Belediyesi asfalt sezonunun açılmasından bu yana çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçede yer alan 123 mahallenin 110’unda tam kaplama, onarım ve yama işlerinden oluşan asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çalışmaların yoğunlaştığı yaz aylarında tam kapasite çalışan Çankaya Belediyesi 16 bin 261 ton asfalt serimini ilçenin sokak ve caddelerine gerçekleştirdi.

Çankaya’da yer alan 123 mahallede ihtiyaç halinde çalışmalarını koordineli bir biçimde sürdüren Çankaya Belediyesi 37 cadde ve sokakta tam kaplama ile 511 cadde ve sokakta onarım çalışmalarını program dahilinde tamamladı.

Ankara’nın büyük cadde ve bulvarlarında Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi ilçede asfaltsız sokak ve cadde bırakmamak için var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor.