Çankaya araçları kışa hazır

Çankaya Belediyesi, Alacaatlı Mahallesinde yer alan Üretim ve Lojistik Tesislerinde belediyeye ait tüm araçların kışlık bakımlarını yapıldı.

Kış ayının yaklaşmasıyla birlikte araçların bakımlarını yapan Çankaya Belediyesi, kış şartlarıyla mücadele için kendi çalışanı ile kendi tesisinde var gücüyle çalışıyor. Belediyeye ait iş makineleri ve binek araçların kış lastikleri değişiminden yağ bakımına araç fren sisteminden motoruna kadar her türlü bakımları yapıldı.

Alacaatlı Mahallesinde 10 bin metrekare alan üzerinde hizmet veren Üretim ve Lojistik tesisinde kullanılan malzemeler belediye tarafından üretiliyor. Araçların periyodik bakım ve onarımlarının yanı sıra kış ayına özel olarak yağ, fren ve şanzıman bakımları da titizlikle yapılıyor.

Kendi işçisiyle kendi üretim tesisinde araçlarının bakımını yapan Çankaya Belediyesi pandemi sürecinin yarattığı olumsuzlukları bertaraf ederek bir yandan belediye bütçesine katkı sağladı.