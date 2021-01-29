Çankaya 4+1 daire icradan satılacak

Ankara 7. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Çankaya’da bulunan 4+1 daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen dairenin, Dikmen Mahallesi 631. Sokak Mesa Akasya Evleri 3/A Blok 10. Kat 22 Numaralı Konut Çankaya / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 22 mart 2021 günü, 2. Satış Günü ise 19 Nisan 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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