Çankaya 4+1 daire icradan satılacak

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Ankara 7. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Çankaya’da bulunan 4+1 daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen dairenin, Dikmen Mahallesi 631. Sokak Mesa Akasya Evleri 3/A Blok 10. Kat 22 Numaralı Konut Çankaya / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 22 mart 2021 günü, 2. Satış Günü ise 19 Nisan 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

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