Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek için Anadolu Adalet Sarayı’na geldi.

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