Çanakkale’ye gidecek Türk bayrağı, Şırnak’ta

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ‘Anadolu Gönül Yolu-81 Genç 81 Bayrak’ etkinliği kapsamında Hakkari’den getirilen ve Çanakkale’ye götürülecek olan Türk bayrağı, Şırnaklı Ahmet Çetin’e teslim edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü’nce 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü ve Şehitler Günü için 81 ilden 81 bayrağın, bakanlığa bağlı kuruluşlarda kalan gençler aracılığıyla Çanakkale Şehitliği’ne getirilmesini kapsayan ‘Anadolu Gönül Yolu- 81 Genç 81 Bayrak’ etkinliği sürüyor. Bu kapsamda Hakkarili Muharrem Değirmenci, Van’dan aldığı Türk bayrağını Şırnaklı Ahmet Çetin’e törenle teslim etti.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam’ın katılımıyla düzenlenen törenle teslim edilen Türk bayrağı, 18 Mart’ta Çanakkale Şehitler Abidesi’nde göndere çekilecek.

Törende konuşan Vali Pehlivan, Türk bayrağının gölgesinde olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Pehlivan, “Bu bayrak şanlı bir bayrak. Gölgesinde olmaktan gurur duyduğumuz şanlı Türk bayrağımız tarih boyunca elden ele omuzdan omza hep gönderde en yükseklerde olmuştur. İnşallah bugün olduğu gibi gençlerimiz, bu bayrağı gönderde tutmaya ve rengini şehitlerimizin kanının renginden alan ve yıldızı yine şehitlerimizi temsil eden hilali de bağımsızlığımızı temsil eden bu bayrağı daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere ulaştırmaya devam edecekler” dedi.

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