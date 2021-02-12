Çanakkale’nin içme suyunu karşılayan barajın yarısından fazlası doldu

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE (DHA)- ÇANAKKALE’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı’nda, aralık ayı başında 12 milyon metreküpe kadar düşen su miktarı, son yağışlarla 32 milyon metreküpe yükseldi.

Çanakkale’nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan tek kaynak olan Atikhisar Barajı’nda su seviyesi, aralık ayı başında, kuraklık nedeniyle 12 milyon metreküpe kadar düştü. 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip barajdaki su seviyesinin azalması üzerine Çanakkale Belediyesi, su kullanımına yönelik bazı kısıtlamalar getirdi. Aralık ayı sonu ve ocak ayında etkili olan yağmur ve kar yağışlarıyla birlikte Atikhisar Barajı’nın doluluk oranı yüzde 61,25 seviyelerine ulaştı. Barajdaki su miktarının kritik seviyenin üzerine çıkması bölge halkına rahat nefes aldırdı.

SON 2 AYDA, 20 MİLYON METREKÜPÜN ÜZERİNDE YAĞIŞ

Atikhisar Barajı’ndaki doluluk oranının aralık ayı başında yüzde 22’lere kadar düştüğünü söyleyen Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, “O zaman 11,5- 12 milyon metreküp suyumuz kalmıştı. Gerek aralık ayı sonu gerekse ocak ayındaki yağışlarla su seviyesi hızla yükselmeye başladı. Şu anda yüzde 61,25 doluluk seviyesine sahibiz. 32 milyon metreküp civarında da bir suyumuz var. Yani 20 milyon metreküpün üzerinde son 2 ayda yağış aldık. Bu kimseyi rehavete düşürmesin. Özellikle iklim krizi ve küresel ısınmayla birlikte kurak periyotları hem kentimiz hem bölgemiz hem ülkemiz hem de dünya daha sık yaşamaya başladı. Bu nedenle ‘en değerli su az tüketilen sudur’. Halkımız lütfen tasarruflu su kullanmaya devam etsin” diye konuştu.

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