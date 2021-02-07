Çanakkaleli kadın girişimci Tatlan Helvası’nı dünyaya tanıtıyor; 20 ülkeye

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Bayramiç’te 145 yıllık lezzetiyle Tatlan Hevla’nın 5’inci kuşak temsilcisi olan Bahar Yurt, 20 yıldır helva sektöründe başarısıyla adından söz ettiriyor. Tatlan markasıyla helva lezzetini dünyada 20 ülkeye taşıyan Bahar Yurt, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) üyesi olarak başarısıyla kadın girişimcilere örnek oluyor.

Tatlan Helva’nın 145 yıllık başarı serüveni Çanakkale’nin Bayramiç İlçesi’nde başladı. 5’inci kuşak temsilcisi şirketin Genel Müdürü Bahar Yurt, 20 yıldır 350’den fazla ürün ve helva çeşitleriyle 20 ülkeye ihraç ederek, helva ve helva tahini tanıtımı yapıyor. Girişimci ruhu ve başarısıyla Kaz Dağları’nın nimetlerinden faydalanan Tatlan Helva Genel Müdürü Bahar Yurt, kısa bir süre önce Çanakkale bombası ürününün yanı sıra 3 yeni ürün olan Troida, Naturida ve İdagurme adı altında yağ çay ve un ürünlerini www.idaorganic.com sitesinde tüketiciye sundu.

Genel Müdür Bahar Yurt, “Ürün kalitesi ve çeşitliliği, teknoloji kullanımı, ürün kapasitesi, satış hacmi, personel sayısıyla sürekli artış sağlayan Tatlan Helva, kalite ve lezzet değerlerine sadık kalmayı hedefliyor. Gıda üretim izin belgesi, ISO 9001, BRC, HACCP Helal, ISO 22000 Kosher Kalite belgeleriyle yüzde 100 susamdan üretilen doğal, katkısız, koruyucusuz geleneksel helva ve diğer ürünleri kalite sözüne sadık kalarak 145 yıllık sorumlulukla ilerletiyor. 145 yıllık geçmişimizle, ürünlerimizi Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Japonya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Ukrayna, Libya, İsrail ve Yunanistan’a ihraç ederek Türk tahin ve tahin helvasını dünyaya tanıtıyoruz” dedi.

“5 KUŞAK ÖNCEKİ GELENEKSEL TADI BOZMADAN ÜRETİME DEVAM EDİYORUZ”

Tatlan Helvasının 5 kuşaktır helvacı olan ailenin beşinci kuşağı bayrağını taşıyan bir aile şirketi olduklarını belirten Genel Müdür Bahar Yurt, “Dedelerimizden aldığımız geleneksel lezzeti, bilgi, tecrübe ve deneyimlerimizle, tecrübe ve teknolojiyle birleştirerek inovatif ürünlerle şu anda Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde üretim yapmaya devam ediyoruz. 25 çeşit ürünümüz ve 350’nin üzerindeki ürün çeşitliliğimizle hem yurt içi pazarında hem yurt dışı pazarında çalışmalar yapıyoruz. Bana göre helvanın tadının farkı iki unsurdan geçiyor; bir tanesi dedelerimizden gelen 5 kuşak önceki geleneksel tadı bozmadan hala üretime devam etmemiz. Diğeri ise hem Wellbeing, ayurveda uzmanı eczacı olmakla birlikte bu bilgi tecrübe ve inovatif çalışmalarla birleştirerek ar-ge çalışmalarımızı çok ciddiyetle yürütüyor olmamızda başarıya ulaşmamızdaki en temel iki unsurlardır” dedi.

“ÇİKOLATA SOSU MUTLULUK VERİCİ”

Tatlan Helva olarak yakın zamanda Çanakkale Bombası adı altında yeni bir ürün çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yurt, “Tatlan ailesi olarak tek lokmalık tatlı sağlıklı atıştırmalıklarla bağışıklığımızı çocuk beslenmesinde bağışıklığı kuvvetlendiren ürünler yaparak, pasta ve helva ile yaş günlerine farklı bir bakış açısıyla yeni bir helva oluşturarak ayrıca Çanakkale bombası ismi altında çikolata sosunun mutluluk verici özelliği ve helvanın bağışıklık sistemini kuvvetlendirici özelliğini birleştirerek çok tatlı helvalar ürettik. Biz 145 yıldır tatlan ailesi olarak tahin helvası, pekmez, reçel üretirken bunların yanında da ida organik çatısı altında Troyida, Naturida ve İdagurme markalıyla Kaz Dağları’ndan gelen esintiyle burada yetişe güzel coğrafi ürünlerindeki bitkileriyle zeytinyağlarıyla ve gulutensiz unlarla beraber çok güzel bir ürün grubu oluşturduk. Çocukluğumdan beri bu bölgede yetişen ürünlerle bir şeyler yapmak isterdim. Eczacılığın, wellbeing uzmanlığının ve İbni Sina reçetelerinin verdiği ilhamla galiba bu hedefimize ulaşıyoruz diye düşünüyorum” diye konuştu.

“TÜM KADIN GİRİŞİMCİLERİ PLATFORMUMUZA DAVET EDİYORUM”

Üyesi olduğu İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin faaliyetleri hakkında da bilgi veren Yurt, şunları söyledi:

“İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İHBİR) kadın girişimcileri ihracata teşvik etmek için başlattığı ‘İhracata ilham veren kadınlar platformu’ programı kapsamında, İHBİR üyesi olarak tatlan helvanın beşinci kuşak temsilcisi bir kadın girişimci olarak programa başından beri dahil olmanın onurunu yaşıyorum. İHBİR’in ihracatçılara yol göstermek amacıyla yapmış olduğu bu çalışmada aslında hepimiz birbirimizden çok şey öğrenip birbirimizi güçlendiriyoruz. Ayrıca bilgi paylaşımı iş birliktelerini arttırarak motivasyonumuzu motivasyon katıyor. İHBİR Yönetim Kurulu Başkanımız Haluk Okutur, İHBİR Şube Müdürümüz Ayşe Ekinci ve bu projede emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Amacımız hep birlikte kendi alanımızda ihracatımızı artırmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunarak, katma değerli ürünler üretmektir. Bu çalışmada 5’inci kuşak Tatlan helva temsilcisi olarak 145 yıllık bilgi ve tecrübe birikimimizle bugüne gelen ticari tecrübelerimizle geçmişi unutmadan bugünü kaçırmadan geleceği yakalamaya çalışıyoruz. Bunu da platformdaki tüm kadın girişimcilerimle paylaşmaya çalışıyorum. Türkiye genelindeki tüm kadın girişimcileri de platformumuza katılmaya davet ediyorum. İHBİR çalışmaları ve programlarıyla bizleri motive edip çok güzel çalışmalar yapıyor. Bununla birlikte “B2B” görüşmeleriyle birebir ticari anlaşmalar yaparak ihracatımızı artırıyoruz. Tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Tatlan idaorganic markalarıyla buradaki kadim bilgilerle herkesi sağlıklı beslenmeye güzel ve mutlu yaşamaya bereketli günlere davet ediyorum.”

Almanya, Hollanda, Libya, İsrail, Ukrayna, İngiltere, Fransa Kazakistan’a şu anda devam eden ihracatları olduğunu da sözlerine ekleyen Yurt, “Çok başarılı şekilde devam eden ihracatımız var ama bu hale gelene kadar ben 6 tane dış ticaret eğitimi aldım. Hala da her eğitimden öğrendiğim bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve dış ticaret çalışmalarına bir şekilde devam ediyorum. Yeni yaptığımız ürünlerle birlikte yeni geliştirdiğimiz ürünlerinde özellikle Amerika pazarında çok yer bulacağını düşünüp kendimizi orada hayal ediyorum. Aynı zamanda kadın girişimciliğini artırmak adına İstanbul Ticaret Odası Kadın Girişimciler Meclisinde, İHBİR’in ‘İhracata İlham Veren Kadınlar’ projesinde ve EBRD’nin (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ihracatla ilgili metni mentör çalışmalarına gönülden destek vermekten büyük bir mutluluk duyuyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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