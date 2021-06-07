Çanakkale’deki kazada hayatını kaybeden astsubay kıdemli başçavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Çok etkileyici bir yer. Burada yukarı Fırat'tan...