Çanakkale’de yoğun kar yağışı deniz ulaşımını etkiledi/ Ek Fotoğraflar

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Silivri’de park halindeki kamyonete çarpan kamyonet şoförü ağır yaralandı
Uğur Samet AVCI / İSTANBUL (DHA) - SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, köprü altında park halindeki kamyonete çarptı. Kazada kamyonetin sürücüsü ağır şekilde...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’dan Dünya Radyo Günü mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 13 Şubat Dünya Radyo Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.
Ümraniye’de otomobilini polisin üzerine sürüp kaçan sürücü yakalandı, alkollü ve ehliyetsiz...
Yılmaz OKUR-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL,(DHA) ÜMRANİYE'de polisin dur ihtarına durmayarak kaçan sürücü uzun bir kovalamacanın ardından yakalandı. Alkollü sürücü uzun süre polise direndi. Gözaltına...
Bariyerlere çarparak takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı
Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı.Kaza, gece yarısı Kütahya-Gediz karayolu Gelinkaya mevkiinde meydana geldi. Kütahya’ya...