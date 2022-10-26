Çanakkale’de yelkenli teknede 34 kaçak göçmen ve organizatör yakalandı

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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’nin Eceabat ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisindeki 34 kaçak göçmen ve göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Eceabat ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Olay yerine gönderilen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-66 ve Sahil Güvenlik Botu KB-10 tarafından yelkenli tekne durdurularak, içerisindeki 34 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. (DHA)

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