Çanakkale’de yakalanan nesli tehlikedeki ‘keler’ cinsi köpek balığı denize bırakıldı

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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı’nda Biga ilçesine bağlı Kemer köyü açıklarında denize açılan balıkçıların ağlarına yaklaşık 1 metre boyunda, 20 kilogram ağırlığında ‘keler ‘cinsi köpek balığı takıldı. Balıkçılar, nesli tükenme tehlikesi altında olan keler balığını, ağdan kurtarıp, tekrar denize saldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku, “Keler balığı Çanakkale Boğazı’nda görülen nadir türlerden birisidir. Balıkçıların onu doğaya tekrar iade etmeleri bizi daha da mutlu etmiştir” dedi.

Çanakkale Boğazı Kemer köyü açıklarında Levent Köse, geçen hafta, ‘Ormancı 1’ isimli teknesinden beraberindeki arkadaşlarıyla balık avlamak için ağlarını denize bıraktı. Bir süre sonra ağları toplamaya başlayan Köse ve arkadaşları, yaklaşık 1 metre boyunda, 20 kilogram ağırlığında, ‘keler’ cinsi köpek balığının ağlara takıldığını fark etti. Nesli tükenme tehlikesi altında bir tür olan köpek balığını ağdan kurtaran Köse ve arkadaşları, onu doğal ortamına geri saldı.

Sürdürülebilir balıkçılığın önemine vurgu yapan balıkçı Levent Köse, “Sürdürülebilir balıkçılık adına, su ürünleri sirkülerini takip ettiğimizden, doğal popülasyonu bozmamak için bir an önce kurtarmak istedik. Arkadaşlarımla birlikte keler cinsi köpek balığını dolandığı ağdan kurtararak tekrar doğal ortamına saldık” dedi.

‘NESLİ TÜKENME TEHDİDİ ALTINDADIR’

Keler cinsi köpek balığının nesli tükenmekte olan kritik canlılar arasında yer aldığını söyleyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku, “Nesli tükenmekte olan kritik tehlike durumu arz eden türlerimizden biridir. Ekonomik değeri de vardır ve tüketilir. Bu nedenle şu an nesli tükenme tehdidi altındadır. Kemer civarında balıkçıların yakalamış olduğu keler köpek balığını tekrar doğayla kavuşturdukları için memnuniyetimizi kendilerine arz ediyoruz” dedi.

‘KELER KÖPEK BALIĞI GİBİ TÜRLERİ KORUMAK GEREKİYOR’

Koruma altında olan türlere avcılıkta ve diğer deniz faaliyetlerinde, denize yayılabilecek olan çeşitli çevresel faktörler, gürültü kirliliği de dahil, tüm alanlarda denize verilen etkilere insanoğlu olarak dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Kuşku, “Keler köpek balığı gibi türleri korumak gerekiyor. Keler balığı Çanakkale Boğazı’nda görülen nadir türlerden birisidir. Kemer köyü açıklarında bu balıkla karşılaşmak bizler için heyecan verici ve mutlu edici bir durum arz etmektedir. Balıkçıların onu doğaya tekrar iade etmeleri bizi daha da mutlu etmiştir.”(DHA)

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