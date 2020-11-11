Çanakkale’de vatandaşlara 2 bin fıstık çamı fidanı dağıtıldı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında vatandaşlara 2 bin fıstık çamı fidanı dağıtıldı.

Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü, Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında, ilçede hem fidan dikti hem de fidan dağıttı. Kutluoba köyü Yılanlı mevkisinde 2 bin fıstık çamı fidanı, toprakla buluşturuldu. Ardından da bir traktör ile ilçe merkezindeki Yıldırım Akbulut Parkı’na getirilen 2 bin fidan halka dağıtıldı. Vatandaşların yoğun talebi nedeniyle fıstık çamı fidanları bir saatte tükendi.

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