Çanakkale’de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 kişiden 4’ü tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 1.5 kilogram sentetik kannabinoid (Bonzai), 50 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 50 sentetik ecza, 13 Hint keneviri motifi küllük ele geçirildi.

Şüphelilerden 11’i emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı suçtan haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli de yakalanarak, işlemlerinin ardından tutuklandı.

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