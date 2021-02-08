Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İğde meyvesinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve öksürüğü kestiğini söyleyen Diyetisyen Öznur Akgöz, “Özellikle meyvesiyle birlikte yaprağı da kaynatılarak, çayı içildiğinde öksürük üzerinde daha etkili olur. Hem öksürüğe iyi geldiği hem de bağışık sistemini güçlendirici özelliğe sahip olması nedeniyle, fazla tüketilmemesi şartıyla, koronavirüse karşı korunmak için de tüketilmesini öneriyoruz” dedi.