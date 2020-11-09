Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 15 Afgan’a gözaltı

ÇANAKKALE (DHA)- ÇANAKKALE’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent merkezinde 8 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 150 gram metamfetamin, 50 gram sihirli mantar ele geçirilirken, Afganistan uyruklu 15 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında il merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Polisin 8 adresteki eş zamanlı operasyonunda, Afganistan uyruklu 15 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan aramada, 150 gram metamfetamin, 50 gram sihirli mantar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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