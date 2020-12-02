Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek, bulundurmak suçundan düzenlenen 8 operasyonda 10 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan düzenlenen 2 operasyonda ise 3 olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 1,26 gram metamfetamin, 30 gram esrar ve 184,87 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 10’u serbest, 1’i ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Adliyedeki 2 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI