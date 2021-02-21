Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı, Afgan uyruklu bir kişi tutuklandı. Çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken 1 tabanca ile 5 mermiye el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; Gelibolu ve Biga ilçelerine uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Farklı zamanlarda yapılan operasyonlarda toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. A.H., S.A., A.G., V.S., G.K., A.A., E.P., B.B., C.K., İ.A., H.T., N.D., S.T. adlı şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde bulunurken 1 tabanca ile 5 mermiye el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden Afganistan uyruklu A.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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