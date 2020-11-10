Çanakkale’de, Ulu Önder Atatürk saygıyla anıldı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82’nci yıldönümünde Çanakkale’de törenle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki anma töreni, saat 09.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Törene Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile vatandaşlar katıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde ise kentte adeta hayat durdu. Sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşuna geçildi.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte bayraklar yarıya indirildi.

Tören sonunda vatandaşlar Atatürk Anıtı’na çiçek bırakıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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