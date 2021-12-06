Çanakkale’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de, polis ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince izinsiz tarihi eser arama ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik suçların önlenmesi mücadelesi kapsamında, O.E, G.U. ve B.Ü.’nün evlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Bu aramalarda; 3 kurusıkı tabanca ve 76 mermi, ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve bu tüfeğe ait 39 fişek, bıçak, kurusıkı tabancadan döndürülme ağzı açılmış tabanca, çeşitli çaplarda 18 mermi, tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 obje ve üç dallı geyik boynuzu, metal arama dedektörü ve dedektöre ait parçalar, kazma ve tek gözlü el dürbünü ele geçirildi. Gözaltına alınan O.E., G.U. ve B.Ü., haklarında tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan adli işlemin ardından KOM Şube Müdürlüğü’ndeki ifadeleri sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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