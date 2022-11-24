Çanakkale’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

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Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda tarihi değeri olduğu değerlendirilen eser ele geçirildi, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla M.E.’nin evinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı. M.E.’nin evine, önceki gün operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 sikke, 4 taş obje, 4 metal obje ile kazma, kulaklık, 2 dedektör ve 3 metal kazma aparatı ele geçirildi. M.E., gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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