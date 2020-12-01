Çanakkale’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü: Kimliğimi kaybettim, onu aramaktan geliyorum

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, Çanakkale’de de başladı. İskele Meydanı’nda denetim yapan polis ekipleri, kısıtlamayı ihlal eden bir sürücü hakkında tutanak tuttu. Kimliğini kaybettiğini ve onu aramaktan döndüğünü iddia eden sürücü, polislere yasakların bugün başladığını da bilmediğini söyledi.

Türkiye genelinde alınan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. Çanakkale’de de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00’den itibaren cadde ve sokaklar boş kaldı. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar araçlarıyla trafikte seyretti. İskele Meydanı başta olmak üzere kentin bir çok yerinde polis ekipleri denetim yaptı. Araç ve motosikletli polis ekipleri de cadde ve sokaklarda devriye gezerek, kısıtlamaya uymayan olup olmadığını kontrol etti. Eğlence mekanlarının açık olduğu dönemde akşamları hareketlilik yaşanan Fetvane Sokağı da sessizliğe büründü.

YASAKLARIN BAŞLADIĞINI BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Öte yandan, kısıtlamaların başladığı saatlerde İskele Meydanı’nda kontrol yapan polislerin durdurduğu bir sürücü, kimliğini kaybettiğini ve onu aramaktan döndüğünü ileri sürdü. Yasakların da bugün başladığını bilmediğini söyledi. Polisler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü hakkında tutanak tuttu. Sürücü, “İzmir’den geldim. Burada iş yapıyorum. Kimliği kaybettim. Kimliğimi aramaktan geliyordum. Yasakların olacağını haberlerde görmüştüm. Bugün yasakların olduğunu bilmiyordum” diye konuştu.

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