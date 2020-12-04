Çanakkale’de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar balıkhaneye akın etti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam saat 21.00’de başlayıp, pazartesi günü sabah saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar balık haline akın etti. Balıkçı tezgahlarında bu dönemde çok rağbet gören lüfer 140, çinekop 50, sarıkanat 60 ve hamsi 25 liradan satılıyor.

Tüm Türkiye’de koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması bugün akşam saat 21.00’de başlayacak. Çanakkale’de sofralarını balıkla süslemek isteyenler sokağa çıkma kısıtlaması öncesi balık haline akın etti.

‘LÜFER FİYATLARI ÇOK DÜŞMEDİ’

Çanakkale Balık Halinde esnaflık yapan Melih Kayıkçı, “Balıkhanede bugün yaşanan yoğunluğunun sebebi herkesin bildiği gibi hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıdır. Herkes alışverişini yapıp Cumartesi ve Pazar günü evine kapanacak. Lüfer fiyatları aslında çok düşmedi. Ama çinekop ve sarıkanat fiyatları yavaş yavaş düşmeye başladı. Lüfer geçen hafta 150 ile 160 lira civarındaydı. Şu an 140 liraya düştü. Çinekop 65-70 liraydı. Şu anda 50 liraya kadar düştü. Bu dönemde restoranlar kapalı olduğu için gün geçtikçe balık fiyatları düşer” dedi.

‘BÜTÇEMİZE UYGUN BALIĞI ALACAĞIZ’

Balık almaya gelen otel işletmecisi Aşkın Değirmenci, “Çanakkale’de böyle zengin besin kaynağı olan balık çeşitlerinin olmasından dolayı şanslıyız. Malum hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var. Hafta sonu için hazırlığımızı yaptık. Balık almaya geldik. Bütçemize uygun balığı alacağız. Sağlıklı besin kaynağı olan balıklarla iki günlük sokağa çıkma yasağını evde geçireceğiz” diye konuştu.

‘HAFTANIN İKİ GÜNÜ BALIK YEMEYE ÖZEN GÖSTERİYORUZ’

Sokağa çıkma yasağına saatler kala balıkhaneye balık almaya geldiğini kaydeden Tülin Özfidan ise, “Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Haftanın iki günü evde çocuğumla balık yemeye özen gösteriyoruz. Büyük balıklara istinaden küçük balıkları tüketiyorum. Genelde istavrit, hamsi ve sardalye tarzı balıkları tercih ediyoruz” şeklinde konuştu.

Balıkçı tezgahlarında bu dönemde çok rağbet gören lüfer 140, çinekop 50, sarıkanat 60 ve hamsi ise 25, levrek ve çipura 70, kefal 25, istavrit 40, karides 50 ve tekir 40 liradan satılıyor.

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