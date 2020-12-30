Çanakkale’de sobalı evde çıkan yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

Burak GEZEN- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de, akşam saatlerinde 2 katlı sobalı evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, evde mahsur kalan 4 kişilik aileyi kurtardı. Anne ve kızı hastaneye kaldırılırken, itfaiye yangını söndürdü.

Yangın, saat 18.45 sıralarında, Namık Kemal Mahallesi, Pehlivan Sokak’taki Nazım Bozkurt’a (55) ait 2 katlı evde çıktı. Evden yükselen alev ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. İtfaiye erlerinin bir kısmı yangını söndürmek için çalışma yaparken, bir kısmı da itfaiye aracındaki merdiveni kullanarak üst kata çıktı. Ev sahibi Nazım Bozkurt balkondan kurtarıldı. Merdivenle indirilen Bozkurt’a içeride birinin olup olmadığı sorulduğunda, “3 kişi var” dedi.

ANNE VE ÇOCUKLARINI İTFAYE KURTARDI

Bunun üzerine itfaiye erleri tekrar eve girip, Bozkurt’un eşi Cahide Bozkurt (55), kızı Canan Bozkurt (28) ve oğlu Can Bozkurt’u (25) yüzlerine maske takıp, çıkardı. Dumandan etkilendiği belirlenen anne ve kızına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından da anne ve kızı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ayrıca evdeki kediyi de yangından son anda kurtardı. Dumandan etkilenen kediye, çevredeki bir vatandaş çeşmeden aldığı suyu dökerek müdahale etti.

‘ODANIN KAPISINI AÇTIM BİR ANDA PARLADI’

İtfaiye erleri, uzun süren müdahalenin ardından evdeki yangını tamamen söndürürken, polis yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Evin sahibi Nazım Bozkurt, bugün baca temizliği yaptığını belirterek, “Evimiz sobalı. Bugün baca temizliği yapmıştım. Herhalde kurum kaldı ve aşağıya düştü. Odanın kapısını açtım bir anda parladı. Hemen duman bastı. Ben de çıkamadım. Eşim ve kızım içeride kalmıştı. Onlar da itfaiye ekipleri çıkardı. Çok şükür hepimiz iyiyiz” dedi.

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