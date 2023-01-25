Çanakkale’de sahte para operasyonu: 3 gözaltı

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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 21 adet sahte 200 TL ile 35 adet sahte 100 TL ele geçirildi., 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Lapseki ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, 21 adet sahte 200 TL ile 35 adet sahte 100 TL banknot ve 3 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘Parada Sahtecilik’ ve ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak’ suçlarından yasal işlem başlatıldı. (DHA)

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