Çanakkale’de ruhsatsız 12 tabanca ele geçirildi; 3 gözaltı

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Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında dün, merkeze bağlı Kepez beldesinde önceden belirlenen bir ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, evdeki 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

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