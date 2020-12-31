Çanakkale’de pazar yerlerinde sosyal mesafe unutuldu

Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam başlayacak 80 saatlik kısıtlama öncesi vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için Pazar yerlerini doldurdu. Çok sayıda vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Çanakkale’de yılbaşına saatler kala vatandaşlar alışveriş yapmak için pazar yerlerini doldurdu. Saat 21.00’de başlayıp, pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek kısıtlama önce alışveriş yapan vatandaşlar koronavirüs salgınını unuttu. Alışveriş yapan vatandaşların maske takmalarına rağmen sosyal mesafeye dikkat etmeden alışveriş yapması dikkat çekti. Çanakkalelilerin 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pazarda daha çok gıda ürünleri satan tezgahlardan alışveriş yaptığı gözlemlendi. Pazaryerinde esnaflık yapan Hayri Kocaağ, “Yılbaşı öncesinde vatandaşlar alışverişlerini yapıyor. Satışlar güzel, zaman zaman hareketlilik duruyor ama alışveriş oluyor” dedi.

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