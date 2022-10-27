Çanakkale’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde, otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Ender Yavaş (55), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Bayramiç ilçesinin Çiftlik köyü mevkisinde meydana geldi. Çan ilçesinden Bayramiç istikametine seyir halinde olan Serdar G. yönetimindeki 17 HG 193 plakalı otomobil ile Ender Yavaş yönetimindeki 17 TR 207 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücüsü metrelerce sürüklenirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Yavaş, Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yavaş, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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