Çanakkale’de otomobil, dere yatağına devrildi: 2 ölü

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Fatih DALDAL/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de, virajda kontrolden çıkıp, dere yatağına devrilen otomobildeki sürücü Gencer Karataş (23) ve Zeki Can Curaoğlu (20) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Ezine- Bayramiç yolunun Yağcılar mevkisinde meydana geldi. Ezine’den Bayramiç yönüne giden Gencer Karataş’ın kullandığı 10 DS 868 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak, ağaçlara çarptıktan sonra dere yatağına düştü. Kazada, araçtaki Bayramiç Orman İşletme Şefliği’nde çalışan Gencer Karataş ile Bayramiç’in Alakeçi köyünde kahve işleten arkadaşı Zeki Can Curaoğlu, hayatını kaybetti. Jandarma ve savcının incelemelerinin ardından Karataş ve Curaoğlu’nun cansız bedenleri, Bayramiç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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