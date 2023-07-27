Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’nin merkeze bağlı Sarıbeyli köyünde orman yangını çıktı. Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında merkeze bağı Sarıbeyli köyündeki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin orman yangınına müdahalesi devam ediyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI