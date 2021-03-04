Çanakkale’de önce kaldırma ardından direğe çarpan motosikletteki uzman çavuş öldü – Ek fotoğraf

Ana Sayfa Güncel Haberler Çanakkale’de önce kaldırma ardından direğe çarpan motosikletteki uzman çavuş öldü – Ek...
Ümraniye’de park halindeki otomobil alev alev yandı
Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL (DHA) ÜMRANİYE'de park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Atatürk Mahallesi, Papatya sokak üzerinde...
Çökme riski bulunan köprünün onarılmasını istediler
Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, altından geçen derenin sağanak nedeniyle taşması sonucu zarar gören ve çökme riskiyle karşı karşıya kalan beton köprü, tehlike saçıyor....
Denetim yapan Muş Valisi: Maske takmayı bilmeyen vatandaşlarımız var
Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)- MUŞ Valisi İlker Gündüzöz, beraberindeki heyet ile birlikte 'Dinamik Denetim Süreci' uygulaması kapsamında, kentin en işlek caddesi üzerinde denetimler...
Normalleşmede hem işverene hem işçiye yeni destek
Nevra UÇKAÇ/ İZMİR DHA)- İZMİR'de, sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete, koronavirüs nedeniyle çalışma hayatına bazı yeni düzenlemeler getirildiğini belirterek hem çalışan hem de işverenlere...