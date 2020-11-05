Çanakkale’de narkotik köpek ‘Roket’ ile uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı 

ÇANAKKALE (DHA)- ÇANAKKALE’de jandarma tarafından bir eve düzenlenen narkotik köpek ‘Roket’in de yer aldığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, bir şüphelinin evine baskın düzenlendi. Narkotik köpek Roket’in de yer aldığı baskında, evde yapılan aramada; 534 gram esrar maddesi, 131 gram kenevir tohumu, 5 gram metamfetamin, 4 gram paketlenmiş satışa hazır halde esrar, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı,1 adet av tüfeği, 9 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı.

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