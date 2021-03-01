Çanakkale’de maden ocağı çöktü, bir işçi göçük altında/ Ek fotoğraflar

Devlet Tiyatroları (DT) tarafından "Cumhuriyet'in 100. Yılında Kadın" isimli oyun yazma yarışması gerçekleştirilecek. DT'den yapılan açıklamaya göre, kadının toplum içindeki yeri hakkında farkındalığı arttıracak yarışmaya başvurular bugün başladı. Son başvuru tarihi ise 31 Aralık Cuma olarak belirlendi.