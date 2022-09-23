Çanakkale’de koyun- keçi panayırı

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Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde, Bayramiç Ziraat Odası, Çanakkale Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Bayramiç Belediyesi’nin ortak düzenlediği 1’inci Koyun Keçi Panayırı gerçekleştirildi.

Bayramiç’in ilçesinin kapalı pazar yerinde düzenlenen 1’inci Koyun Keçi Panayırına birçok üretici ve vatandaş katıldı. Panayır, Bayramiç Kaymakamlığı önünde kortej yürüyüşü ile başladı. Kortej yürüyüşüne, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Milletvekili Muharrem Erkek kepenek giyerek koyun sürüsüyle birlikte eşlik etti. Kortej sonunda etkinlik alanında kurban kesim törenin ardından birçok üretici, küçükbaşları ile beraber küçükbaş hayvancılıkta kullanılan araçlar ve yem çeşitlerini sergiledi.

‘ÜRETİCİ MUTLU İSE BİZ DE MUTLUYUZ, DEĞİLSE BİZ DE DEĞİLİZ’

Panayırda çiftçilerin, hayvan yetiricilerinin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekilirken, burada konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Geçen sene tarım ihracatımız 16 buçuk milyar lira. Tarım ithalatımız ise 11 buçuk milyar liraydı yani Türkiye tarım ihracatı yapan bir ülkedir sorunlar bizim sorunlarımız. Üretici mutlu ise biz de mutluyuz, değilse biz de değiliz. Fotoğrafa iyi bakacağız örneğin Türkiye buğday ithal ediyor, saman ithal ediyor, hayır arkadaş, Türkiye’nin buğdayı kendine yetiyor. Türkiye artık sanayisini geliştiren bir ülke. Rakamlar önümde dünyanın en çok un ihraç eden ülkesi Türkiye. Bizim buğdayımız bize yetiyor ama dünyaya bunu işleyip satmak bu ülkeye katma değer üretmenin kime ne zararı olabilir. Makarna ve buğdayı alıyoruz, fazlasından bahsediyorum fabrikalarında dün yoktu bunlar bugün var artık. Bu fabrikalarda bu unlar makarna haline geliyor çok kıymetli markalarla tüm dünyaya Türk malı sıfatıyla satılıyor. Keşke her üründe benzer çalışmalar olsa, balıkta olduğu gibi, buğday da olduğu gibi her alanda Türkiye daha da sanayileşse. Türkiye’nin büyümesiyle gurur duyacağız” dedi. (DHA)

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