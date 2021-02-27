Çanakkale’de kayınpederinin yanan evine müdahale eden itfaiye eri, duvar çökünce ölümden döndü/ Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Çanakkale’de kayınpederinin yanan evine müdahale eden itfaiye eri, duvar çökünce ölümden döndü/...
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