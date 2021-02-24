Çanakkale’de Karabiga beldesi ve Örtülüce köyü karantinaya alındı / ek fotoğraflar

Yasin KIRAS/ İMRANLI (Sivas), (DHA)-SİVAS'ın İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 27,1 dereceye kadar düştü. İlçe bugün Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. Meteoroloji...