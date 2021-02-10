Çanakkale’de kalabalık vatandaş görüntüleri endişelendirdi

Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de koronavirüs salgınına rağmen ılık ve güneşli havayı gören çok sayıda vatandaş, sokaklara akın etti. Kordonboyu ile çarşı caddesinde ortaya endişelendiren görüntüler çıktı.

Koronavirüs salgınıyla ilgili endişeler devam ederken, Çanakkale’de bahardan kalma havanın rehavetine kapılan vatandaşlar, kordonboyu ile kentin işlek cadde ve sokaklarını doldurdu. Bazı vatandaşlar, esnafların ve bankaların bulunduğu çarşı caddesindeki işlerini halletmek için bölgede yoğunluğa neden oldu. Bazı vatandaşlar ise güneşi görüp, kordonboyuna yürüyüşe çıktı. Aynı manzaralar kordonboyunda da oluştu. Kalabalık vatandaş görüntüleri pandemi döneminde tedirginlik yarattı.

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