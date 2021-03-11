Çanakkale’de kaçak tütün operasyonuna 2 gözaltı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de uygulama noktasında polis tarafından durdurulan aracın içerisindeki 2 şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramadan çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce kent girişinde bulunan uygulama noktasında şüpheli görülen bir otomobil durduruldu. Araç içinde yapılan aramalarda 650 tütün ve makaron bandrolü ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.K. ve B.D. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI