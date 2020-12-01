Çanakkale’de kaçak kazı operasyonu: 17 gözaltı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de jandarma ,kaçak kazı yapan 17 şüpheliyi yakalayarak,

gözltına aldı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesi Geyikli Beldesi Dalyan köyü Altıngüneş mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bölgeye düzenledikleri

operasyonla 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 13 şüpheli de adreslerinde yakalandı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 5 dedektör, 4 dedektör yeleği, 3 dedektör kulaklığı, 3 dedektör ekran monitörü, 4 akü, 5 güç aktarım kablosu, 20 dedektör çubuğu, 4 balıkçı çizmesi ve 1 araç ele geçirildi.

17 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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