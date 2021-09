Çanakkale’de kaçak içki operasyonuna 1 gözaltı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu ilçesinde polis noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 5 farklı çeşit ve markalarda gümrük kaçağı her biri 1 litrelik bandrollü alkollü içki, 12 gümrük kaçağı her biri 200 ml olan bandrollü alkollü içki, 3 gümrük kaçağı her biri 2 litrelik alkollü içki ve 18 gümrük kaçağı her biri 500 ml olan alkollü içki ele geçirildi.

Kaçak içkilere el konulurken, gözaltına alınan O.C. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

